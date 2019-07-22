Глава грузинского Министерства обороны Леван Изория сказал, что необходимо давать ответ на "вызывающие эмоции" заявления со стороны Российской Федерации. Чиновник подчеркнул, что в качестве ответа нужно не менять стратегический курс государства, который предусматривает предстоящие военные учения под руководством Североатлантического альянса.
Также Изория заявил, что необходимо стараться сохранить стабильность и безопасность, и это является важнейшей задачей правительства Грузии.
Министр обороны Грузии напомнил, что с 27 июля по 9 августа будут проходить беспрецедентные учения, в которых будут принимать участие порядка трех тысяч военнослужащих из четырнадцати стран военно-политического блока НАТО. Кроме того, на учениях будут присутствовать и государства-партнеры Североатлантического альянса.
Напомним, что в конце июня этого года на территории Грузии проходили военные учения, в которых принимали участие Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Всего на прошедших учениях задействовали почти 350 военнослужащих из 24 государств НАТО.
Фото: Pravda.Ru
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