В Крыму провели испытания умной системы управления войсками

На территории Крыма прошли масштабные военные учения ВДВ, в ходе которых десантировались около 2 500 военных. Отмечается, что во время учений была испытана принципиально новая система контроля войск.

Контроль за боевым порядком Ил-76 в тот момент осуществлял боевой расчет "воздушного радара" A-50У, и уже через самолет-ретранслятор полученная информация передавалась в командный центр ВТА и штаб на военном полигоне в Крыму.

Как пояснили в Министерстве обороны Российской Федерации, испытывали единый боевой информационный контур в первый раз.

Также в Минобороны рассказали, что действиями разведчиков, десантников, авиационных сил и наземных войск руководили в режиме "онлайн" из штаба, который был размещен на воздушном судне дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Сообщалось, что в единый боевой контур объединили силы Воздушно-десантных войск и порядка пятидесяти различных самолетов.

Подчеркивается, что синхронизация автоматизированных систем управления позволила из единого штаба управлять боевыми действиями в небе, ударами авиации по целям, расположенным на земле, высадкой десантников и действиями наземных войск. Стоит отметить, что все это вместе — это десятки самолетов Ил-76, штурмовые самолеты Су-35, истребители Су-27 и около 2500 бойцов Военно-воздушных сил.

В ходе учений десантникам предстояло осуществить захват аэродрома условного противника, после чего обеспечить безопасную зону для самолетов Военно-транспортной авиации, которые должны были приземлиться.

Подчеркивается, что в ходе проведения военных учений каждый их участник являлся источником информации, передающим данные о своем местоположении, силах противника, выбранном направлении и многом другом. Именно благодаря данной системе в штабе видели, какая ситуация складывается в зоне ведения боевых действий.

Кроме того, специальная система АСУ анализировала полученную информацию и давала командованию собственные рекомендации, которые могли бы помочь уничтожить ту или иную цель.

Однако и это не все — собранные данные передавались в Национальный центр управления обороной, где в режиме реального времени вносились изменения в процесс.

В российском оборонном ведомстве отметили, что использование единой боевой системы позволит войскам действовать более слаженно, а значит эффективно. На данный момент система имеет законченную форму и вскоре будет считаться технической основой контроля за действиями ВДВ.

Фото: Pravda.Ru

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