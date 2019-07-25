В Сеуле проходят переговоры южнокорейской и российской стороны по поводу недавнего инцидента с нарушением воздушного пространства Южной Кореи самолетом ВКС России.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что южнокорейские истребители открыли огонь по российскому самолету А-50, который якобы вторгся в воздушное пространство страны. Перехватчики два раза предупредили российских пилотов об их неправомерных действиях. На третий раз истребители южнокорейских ВВС открыли предупредительный огонь.
Посольство РФ уже опровергло публикации СМИ Южной Кореи, в которых говорилось о принесении глубочайших извинений в связи с инцидентом в Японском море. Стороны не раскрывают детали переговоров до их завершения. Примечательно, что российское посольство не раскрывает имя дипломата, который участвует в диалоге. Со стороны Южной Кореи в переговорах участвует начальник управления политического планирования военного ведомства Южной Кореи Ли Вон Ик.
Также "Правда.Ру" публиковала разбор перехвата российских самолетов в Японском море. Министерство обороны России в своем комментарии по перехвату южнокорейскими истребителями F-16 российских стратегических бомбардировщиков Ту- 95мс заявило, что Южная Корея самопроизвольно установила «зону опознавания ПВО», которую "нарушили" российские самолеты.
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