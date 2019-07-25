Три человека погибли в результате обстрела Алеппо террористами

24 июля боевиками из террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* были обстреляны мирные кварталы сирийского города Алеппо. Отмечается, что террористы вели огонь из минометов.

В полицейском управлении города рассказали, что в результате обстрела погибли трое человек, в том числе два ребенка.

В сирийских средствах массовой информации сообщается, что террористы стреляли из предместья Рашидин, которое находится к западу от атакованного города. Помимо погибших, около пятнадцати человек получили ранения различной степени тяжести. На данный момент все пострадавшие уже доставлены в больницы и им оказывается необходимая медицинская помощь.

Военнослужащие сирийской армии ответили на атаку боевиков, открыв по их позициям огонь из артиллерии. Подчеркивается, что удалось уничтожить несколько реактивных установок, из которых стреляли террористы. Среди членов группировки "Джебхат ан-Нусра"* так же есть как убитые, так и раненые.

Ранее боевики нанесли еще один удар по Алеппо. 22 июля в результате обстрела погибли семь гражданских лиц, и несколько десятков человек были ранены.

Фото: Pravda.Ru

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*Запрещенная в РФ террористическая организация