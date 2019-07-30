Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Раскрыты возможности маневрирования секретного шаттла США

Силовые структуры » Министерство обороны print

По словам автора блога SatTrackCam Марко Лангбрука, возможности маневрирования секретного шаттла Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки X-37B можно сопоставить с возможностями стандартного космического спутника, находящегося на околоземной орбите.

В опубликованном экспертом материале отмечается, что американский летательный аппарат X-37B может часто менять высоту орбиты, но ее наклон будет оставаться почти постоянным. Лангбрук также указал на крылья шаттла, которые, как он считает, нужны шаттлу исключительно во время входа в верхние слои атмосферы и для осуществления посадки по типу самолета.

Напомним, что ранее экс-министр Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон выступила с заявлением о том, что X-37B обладает очень высокой маневренностью, что пугает врагов Вашингтона. Данные слова эксперт назвал "мифотворчеством", но все же отметил, что шаттл может входить в верхние слои атмосферы для последующей смены наклонения орбиты, однако до сих пор такие возможности не были продемонстрированы.

До этого мы сообщали о том, что США пытаются напугать своим летательным аппаратом противников, но при этом сами обвиняют Российскую Федерацию в создании "убийцы спутников". Речь идет о летательном аппарате, запущенном Россией в 2017 году. Тогда в Вашингтоне заявили, что российский аппарат ведет себя "ненормально", что может стать причиной блокировки работы других аппаратов, находящихся в космическом пространстве.

Фото: Military.com

Читайте также:

Американцы пугают врагов своим шаттлом

НАТО расширяет театры военных действий до космоса

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы x-37b boeing шаттл пентагон армия сша вашингтон вооружение армия россии военные новости космический шаттл космическое оружие
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир. Новости мира
Политолог: Меркель пока не "хромая утка"
Полезно знать
Могила Астерикса найдена в Британии
Новости Грузии
Грузинский отельер: то, что произошло между Грузией и Россией, - недоразумение
Новости Все >
Эксперты заявили об исчерпании возобновляемых ресурсов за 2019 год
В английском футболе вводят временные удаления
Росстат: число живущих за чертой бедности россиян достигло 21 млн
Раскрыты возможности маневрирования секретного шаттла США
КПРФ не будет "участвовать в фарсе" с выборами главы Рязани
Forbes: реальных причин подвергать Россию санкциям у США нет
Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, запуталась в показаниях
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн гектаров
Жириновский: демократия в России "полуторапартийная"
Украинский политик заявил о риске распада страны через три годы
Последние материалы
КПРФ не будет "участвовать в фарсе" с выборами главы Рязани
Forbes: реальных причин подвергать Россию санкциям у США нет
Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, запуталась в показаниях
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн гектаров
Жириновский: демократия в России "полуторапартийная"
Могила Астерикса найдена в Британии
Украинский политик заявил о риске распада страны через три годы
Грузинский отельер: то, что произошло между Грузией и Россией, - недоразумение
Либертарианская партия подала заявку на митинг 3 августа в Москве
Против Порошенко завели новое уголовное дело за давление на судей
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика. Новости и аналитика
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга

Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко.

Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
В некоторых районах Москвы начали массово умирать кошки
Домашние животные
В некоторых районах Москвы начали массово умирать кошки
Выборы. Новости и аналитика
Жириновский: субботняя акция в Москве - угроза государству
Бывший СССР
Россия освободила одного члена экипажа захваченного украинского корабля
Политика. Новости и аналитика
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга

Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко.

Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Провокатор ударил в лицо сотрудника ОМОН на митинге в Москве
Происшествия
Провокатор ударил в лицо сотрудника ОМОН на митинге в Москве
Политика. Новости и аналитика
Почему Россия сползает в нищету?
Политика. Новости и аналитика
Московская полиция готова остановить незаконную акцию на Арбате
Общество
Путин в батискафе погрузился к затонувшей в годы ВОВ подлодке

Путин неоднократно принимал участие в экспедициях Русского географического общества.

Путин в батискафе погрузился к затонувшей в годы ВОВ подлодке
Опрос показал растущую готовность немцев пойти на сближение с Россией
Новости Европы
Опрос показал растущую готовность немцев пойти на сближение с Россией
Политика. Новости и аналитика
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Политика. Новости и аналитика
Почему Россия сползает в нищету?
Игорь Буккер Могила Астерикса найдена в Британии Игорь Буккер Любовь Степушова Новый глава Пентагона назвал свои главные задачи Любовь Степушова Руслан Веснянко Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно Руслан Веснянко
Комментарии
Росавиация готова возобновить авиасообщение с Украиной
Либертарианская партия подала заявку на митинг 3 августа в Москве
Представитель "Яблока" снял кандидатуру с выборов главы Оренбуржья
Грузинский отельер: то, что произошло между Грузией и Россией, - недоразумение
Либертарианская партия подала заявку на митинг 3 августа в Москве
Против Порошенко завели новое уголовное дело за давление на судей
Против Порошенко завели новое уголовное дело за давление на судей
В некоторых районах Москвы начали массово умирать кошки
Либертарианская партия подала заявку на митинг 3 августа в Москве
Жириновский: демократия в России "полуторапартийная"
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн гектаров
Украинский политик заявил о риске распада страны через три годы
Опрос: 54% россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года
Forbes: реальных причин подвергать Россию санкциям у США нет
Опрос: 54% россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года
Либертарианская партия подала заявку на митинг 3 августа в Москве
Forbes: реальных причин подвергать Россию санкциям у США нет
Украинский политик заявил о риске распада страны через три годы
Опрос: 54% россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года
Либертарианская партия подала заявку на митинг 3 августа в Москве
Опрос: 54% россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года
История и современность
Люди, которые помнят каждый день своей жизни
Люди, которые помнят каждый день своей жизни
В горах Словакии археологи обнаружили следы древнего человека
В горах Словакии археологи обнаружили следы древнего человека
Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской деревне
Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской деревне
Армия Хафтара начала наступление на Триполи
Армия Хафтара начала наступление на Триполи
Немецкие спецслуцжбы создали неонацисткое подполье
Немецкие спецслуцжбы создали неонацисткое подполье
Над журналистом из Украины посмеялись за идею ввести войска в РФ
Над журналистом из Украины посмеялись за идею ввести войска в РФ
Эрдоган: Турция найдет альтернативу истребителям F-35
Эрдоган: Турция найдет альтернативу истребителям F-35
В июле 1944-го: как советские войска освободили Брест
В июле 1944-го: как советские войска освободили Брест
Удар по Мамаю: как русские за несколько лет до Куликова поля атаковали Орду
Удар по Мамаю: как русские за несколько лет до Куликова поля атаковали Орду
Власть запретит анонимные переводы денег
Власть запретит анонимные переводы денег
На Украине призвали к вторжению в Россию
На Украине призвали к вторжению в Россию
Фотогалереи
Самая популярная легковушка в России 5 Фото Самая популярная легковушка в России
Звезды, знаменитые своей глупостью 9 Фото Звезды, знаменитые своей глупостью
Нерукотворные диковинки нашей планеты 10 Фото Нерукотворные диковинки нашей планеты
Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют 9 Фото Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют
Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает 9 Фото Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает
Домашнее
Ем и худею: как немного скинуть вес во время беременности
Роспотребнадзор: в Красноярском крае продолжает снижаться активность клещей
Американские эксперты подтвердили пользу поцелуев для похудения
Эксперты рассказали, чем безопаснее мыть посуду
Лечение кормящей мамы от простуды
В якутском кафе произошло массовое отравление шаурмой
Проект о запрете рекламы молочных смесей могут рассмотреть уже осенью
Врач рассказал, как защитить себя от заболеваний в плохую погоду
Врач-аллерголог: 65% аллергиков страдают от псевдоаллергии
Врач-аллерголог: 65% аллергиков страдают от псевдоаллергии
Сергей Лазарев "раскрыл" секрет молодости 48-летней Леры Кудрявцевой
Сергей Лазарев "раскрыл" секрет молодости 48-летней Леры Кудрявцевой
Женский гороскоп на август - 2019
Женский гороскоп на август - 2019
Мужской гороскоп на август - 2019
Мужской гороскоп на август - 2019
Сын Бари Алибасова убежал, прихватив 20 млн рублей
Сын Бари Алибасова убежал, прихватив 20 млн рублей
Сын Ксении Собчак Платон поздравил сестру по-английски
Сын Ксении Собчак Платон поздравил сестру по-английски
Миша Романова: «ВИА Гра» – не более, чем театр»
Миша Романова: «ВИА Гра» – не более, чем театр»
Любовный гороскоп на неделю 28 - 4 августа
Любовный гороскоп на неделю 28 - 4 августа
Обустраиваем дом в соответствии со своим психотипом (часть 3)
Обустраиваем дом в соответствии со своим психотипом (часть 3)
Фэншуй: 10 принципов
Фэншуй: 10 принципов
Забавные фото
Самые странные животные планеты 9 Фото Самые странные животные планеты
На грани жизни и смерти 10 Фото На грани жизни и смерти
Восемь архитектурных чудес света 8 Фото Восемь архитектурных чудес света
Они не променяли свободу на теплое молоко 7 Фото Они не променяли свободу на теплое молоко
Мифы о смертоносной стихии 8 Фото Мифы о смертоносной стихии
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ