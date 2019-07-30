По словам автора блога SatTrackCam Марко Лангбрука, возможности маневрирования секретного шаттла Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки X-37B можно сопоставить с возможностями стандартного космического спутника, находящегося на околоземной орбите.
В опубликованном экспертом материале отмечается, что американский летательный аппарат X-37B может часто менять высоту орбиты, но ее наклон будет оставаться почти постоянным. Лангбрук также указал на крылья шаттла, которые, как он считает, нужны шаттлу исключительно во время входа в верхние слои атмосферы и для осуществления посадки по типу самолета.
Напомним, что ранее экс-министр Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон выступила с заявлением о том, что X-37B обладает очень высокой маневренностью, что пугает врагов Вашингтона. Данные слова эксперт назвал "мифотворчеством", но все же отметил, что шаттл может входить в верхние слои атмосферы для последующей смены наклонения орбиты, однако до сих пор такие возможности не были продемонстрированы.
До этого мы сообщали о том, что США пытаются напугать своим летательным аппаратом противников, но при этом сами обвиняют Российскую Федерацию в создании "убийцы спутников". Речь идет о летательном аппарате, запущенном Россией в 2017 году. Тогда в Вашингтоне заявили, что российский аппарат ведет себя "ненормально", что может стать причиной блокировки работы других аппаратов, находящихся в космическом пространстве.
Фото: Military.com
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