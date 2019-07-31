The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца

Журналисты из американского издания The National Interest провели собственное исследование, в котором сравнили вооружения Соединенных Штатов Америки и России. Вывод специалисты сделали довольно интересный.

Судя по предоставленным данным, Вооруженным силам США понадобится всего три месяца, чтобы "поставить Российскую Федерацию на колени". Стоит отметить, что такой вывод является довольно оптимистичным, поскольку Вашингтон ни разу не воевал с действительно серьезным противником, отправляя войска только в Ирак, Сирию и подобные государства.

Однако составители опубликованного материала все же немного отходят от сделанных выводов, говоря о том, что такой срок понадобится американским войскам в том случае, если Москва не начнет использовать свои последние военные разработки.

Заметим, что такое заявление является крайне странным, поскольку нельзя полагаться на то, что государство, в отношении которого совершается агрессия, не станет разворачивать свои новейшие вооружения.

Напомним, что в США уже не раз рассматривали различные варианты развития событий в случае войны с Россией, однако точных расчетов сделать не представляется возможным.

Фото: Pravda.Ru

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