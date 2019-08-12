Офицер СБУ призывает не ждать мира в Донбассе

По словам бывшего офицера СБУ (Служба безопасности Украины) Владимира Мулыка, ждать окончания вооруженного противостояния в Донбассе в ближайшее время не приходится, поскольку действующие в государстве политические силы в этом не заинтересованы.

Также Мулык подчеркнул, что восстановления мира на востоке страны желают исключительно мирные граждане, но они не в состоянии повлиять на сложившуюся ситуацию.

Кроме того, Мулык ответил на вопрос о возможном аресте бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Экс-офицер заявил, что такого, скорее всего, не произойдет, несмотря на большое количество заведенных против бывшего президента уголовных дел. Как считает Мулык, Петр Порошенко принадлежит "к классу неприкасаемой элиты", поэтому арест ему не грозит.

Напомним, что вооруженный конфликт в Донбассе начался пять лет назад, в 2014 году. Основные участники противостояния — Вооруженные силы Украины, Донецкая и Луганская народные республики. Помимо этого, страны военно-политического блока НАТО не перестают обвинять во вмешательстве в ход боевых действий Российскую Федерацию, которая, якобы, снабжает ополчение снаряжением и оружием, а также отправляет к линии соприкосновения собственных военных.

Фото: Pravda.Ru

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