В Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки рассказали о решении продать Вооруженным силам Тайваня 66 боевых самолетов американского производства F-16.
Отмечается, что общая сумма предполагаемой сделки достигнет отметки в 8 миллиардов долларов. Кроме того, вместе с истребителями Тайвань получит все необходимое оборудование для их эксплуатации и обслуживания.
Официальный представитель Госдепа также пояснил, что сделка будет осуществляться в рамках программы иностранной военной помощи, курируемой ведомством.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент Соединенных Штатов принял решение начать поставки Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных систем Stinger. Стоимость данного контракта оценивается в 2 миллиарда долларов.
Фото: Pravda.Ru
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