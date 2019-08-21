Госдеп собирается продать Тайваню 66 истребителей F-16

В Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки рассказали о решении продать Вооруженным силам Тайваня 66 боевых самолетов американского производства F-16.

Отмечается, что общая сумма предполагаемой сделки достигнет отметки в 8 миллиардов долларов. Кроме того, вместе с истребителями Тайвань получит все необходимое оборудование для их эксплуатации и обслуживания.

Официальный представитель Госдепа также пояснил, что сделка будет осуществляться в рамках программы иностранной военной помощи, курируемой ведомством.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент Соединенных Штатов принял решение начать поставки Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных систем Stinger. Стоимость данного контракта оценивается в 2 миллиарда долларов.

Фото: Pravda.Ru

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