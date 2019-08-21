Эксперт: Чем грозит для РФ запуск США "Томагавка" из установки ПРО?

Ранее официальный представитель Пентагона Роберт Карвер рассказал о том, что во время испытаний новейшей американской крылатой ракеты "Томагавк" военные использовали пусковую установку Mark 41 (Mk 41), которая используется в комплексе противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки Aegis Ashore.

Комментарий по вопросу о том, чем это опасно для России, и что делать Москве в такой ситуации, дал ведущий научный сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин.

Что означают эти испытания и чем они опасны для России?

Во-первых, я думаю, что проведение испытаний Вашингтоном ракет через 2 недели после выхода из договора говорит о том, что Соединенные Штаты вели целенаправленно ложную информационную кампанию против России: использовали критику в отношении России для выхода из договора. То есть невозможно за 2 недели после выхода провести научно-исследовательские работы, создать и нарастить производственные мощности, тем более саму ракету. Это почти нереально.

Значит, они заблаговременно готовились к этому. Выходом из ДРСМД они хотят усилить свою переговорную позицию по основным вопросам мировой политики, по актуальным проблемам, то есть они хотят усилить военно-политический контроль над своими союзниками как в Европе, так и в Азии.

Они хотят навязать России дорогостоящую гонку вооружений. Точнее, не только России, но и Китаю. Как бы это не удивительно, у американской элиты есть идея фикс — эта идея заключается в изменении стратегического баланса сил между США и Россией в пользу США. То есть они с помощью системы устрашения хотят, по крайней мере, не то, что остановить, но как бы приостановить темпы падения американского лидерства в мире.

Очевидно, что вот этот выход из ДРСМД так же обусловлен конкретными интересами и военно-промышленного лобби в США. То есть понятно, что здесь множество целей, цель — не только Россия с Китаем, американцы будут тем самым дисциплинировать своих "союзников" в Европе. Европа будет заложником российско-американских отношений. Американцы будут шантажировать Европу риском развязывания широкомасштабной войны между США и Россией. Кстати, европейские элиты в шоке от этой перспективы.

Что делать нашей стране в этой ситуации?

Даже сейчас мы создаем возможность для переговорного процесса. Как сказал Владимир Путин? Мы не будем первыми эти ракеты устанавливать, но мы сделаем это мгновенно и зеркально, если эти ракеты появятся вблизи наших границ и будут представлять непосредственную угрозу для нашей безопасности. Пока прошло испытание. Но ракеты они могут установить. Я вижу несколько сценариев.

США могут установить либо в Европе, либо в Азии, либо и в Европе, и в Азии. То есть в зависимости от того, где они могут. Они могут в Европе вообще их не устанавливать. Могут только в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Весь вопрос в развертывании их. Очевидно, что они подрывают стратегическую стабильность выходом из договора по ПРО в 2003 году.

Сегодня это РСМД. Условно сегодня. 2 недели назад. И завтра (условно), в феврале 2021 года заканчивается договор СНВ-III. И тут понятно, что Россия уже заявила о том, что мы будем создавать калибры только наземного базирования. Эти калибры запускали по ИГИЛ* с кораблей в Каспийском море. А теперь мы будем создавать их наземный вариант. Плюс новый класс гипероружия.

Понятно, что мы здесь не останемся на обочине, но все равно в гонку вооружений мы не будем втягиваться, потому что-то, что было в советское время, согласитесь, иметь возможность уничтожить США несколько раз это глупо, достаточно одного раза. Я думаю, что будем реагировать, исходя из принципа достаточности.

Путин сказал, что даже в этих условиях, если мы первыми эти ракеты развернем где-нибудь на западных границах, понятно, что они автоматически появятся в Польше и в Румынии сразу же. Поэтому пока мы не будем этого делать. Если они первые установят, тогда мы ответим. Мы все равно создаем возможность для диалога, для переговоров. Потому что можно вполне резонно думать, что эти ракеты, выход использовались как критика России для сдерживания Китая, доводы использовались, критика в отношении России антироссийская, но сугубо антикитайской направленности, потому что могут они установить в Японии той же, в Южной Корее. Поэтому в таком ключе.

Беседовала Лада Коротун

Фото: Pravda.Ru

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