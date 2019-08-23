У американцев есть российский танк Т-90

Польский военный эксперт Дамиан Ратку опубликовал в своем Twitter информацию о том, что у Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки имеется в распоряжении танк российского производства Т-90 со сварной башней.

Эксперт отмечает, что американцам удалось заполучить данную боевую машину "давным-давно". Ратку утверждает, что один из его источников своими глазами видел танк и подтвердил, что это действительно Т-90 со сварной башней.

По словам польского эксперта, это вполне может быть один из вариантов Т-90С, а американцы получили его от Индии или других государств, которые имеют в своем распоряжении российскую машину.

Напомним, что Индия сейчас является основным покупателем танков Т-90. Соответствующий договор был подписан еще 20 лет назад — в 1999 году. Отметим, что первые поставлявшиеся боевые машины имели литые башни. Сейчас на вооружении индийской армии стоят свыше тысячи танков Т-90.

Фото: Pravda.Ru

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