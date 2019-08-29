Дональд Трамп заморозил военную помощь Украине

Официальный представитель администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сообщил о том, что американский лидер заморозил военную помощь Украине. Подчеркивается, что глава США сомневается в том, что выделяемые денежные средства расходуются должным образом.

Напомним, что в этом году Министерство обороны Соединенных Штатов должно было выделить из военного бюджета 250 миллионов долларов.

Глава США заявил, что данное решение нужно обязательно пересмотреть. Соответствующее поручение было дано главе Минобороны США Марку Эсперу и помощнику по национальной безопасности Джону Болтону.

Источник в Белом доме сообщил, что американский лидер собирается убедиться в том, что киевское правительство тратит получаемые из Вашингтона деньги наилучшим для интересов США образом. До тех пор, пока Дональд Трамп в этом не убедится, средства останутся замороженными.

В комитете Палаты представителей США по ассигнованиям заявили, что военная помощь Украине является важной и выразили беспокойство тем фактом, что средства заморожены.

Фото: Pravda.Ru

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