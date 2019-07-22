По словам официального представителя оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниила Безсонова, трое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, совершая учебную переправу через реку. Отмечается, что военные утонули, преодолевая водную преграду в боевой машине десанта.
По словам Безсонова, все происходило на территории Львовской области, во время учений, руководят которыми инструкторы Североатлантического альянса в Международном центре миротворчества и безопасности.
Также представитель ДНР пояснил, что затонувшая боевая машина десанта была закреплена за 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой.
Сообщается, что командующий десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины принял решение не придавать огласке факт гибели военнослужащих до тех пор, пока не закончатся выборы в Верховную раду.
Стоит отметить, что не только с украинскими военными происходят подобные инциденты. Например, в прошлом году на учениях НАТО в Норвегии ранения различной степени тяжести получили четверо военнослужащих армии Швеции. Сообщалось, что военный автомобиль, который перевозил солдат, столкнулся с танком.
Кроме того, стоит вспомнить ситуацию, когда на учениях НАТО "Железный меч" в Литве пострадали немецкие-наблюдатели корректировщики, попавшие под минометный обстрел со стороны литовским военнослужащих, которые тренировались обороняться от "нападения Российской Федерации". Сообщалось, что попавшие под удар военные получили тяжелые и легкие контузии.
Фото: Pravda.Ru
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