Бойцы ВСУ утонули на глазах инструкторов НАТО

По словам официального представителя оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниила Безсонова, трое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, совершая учебную переправу через реку. Отмечается, что военные утонули, преодолевая водную преграду в боевой машине десанта.

По словам Безсонова, все происходило на территории Львовской области, во время учений, руководят которыми инструкторы Североатлантического альянса в Международном центре миротворчества и безопасности.

Также представитель ДНР пояснил, что затонувшая боевая машина десанта была закреплена за 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой.

Сообщается, что командующий десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины принял решение не придавать огласке факт гибели военнослужащих до тех пор, пока не закончатся выборы в Верховную раду.

Стоит отметить, что не только с украинскими военными происходят подобные инциденты. Например, в прошлом году на учениях НАТО в Норвегии ранения различной степени тяжести получили четверо военнослужащих армии Швеции. Сообщалось, что военный автомобиль, который перевозил солдат, столкнулся с танком.

Кроме того, стоит вспомнить ситуацию, когда на учениях НАТО "Железный меч" в Литве пострадали немецкие-наблюдатели корректировщики, попавшие под минометный обстрел со стороны литовским военнослужащих, которые тренировались обороняться от "нападения Российской Федерации". Сообщалось, что попавшие под удар военные получили тяжелые и легкие контузии.

Фото: Pravda.Ru

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