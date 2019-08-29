Индия выплатила аванс за С-400

Россия получила от Индии аванс за зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Об этом рассказал представитель пресс-службы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Источник сообщает, что вопрос с выплатами урегулирован, однако по объективным причинам ведомство не будет комментировать технические детали сделки.

До этого с заявлением по вопросу продажи С-400 индийской стороне выступил директор службы Владимир Дрожжов. Он рассказал, что Россия надеется получить первую выплату от Индии до конца этого года. Если это произойдет, то поставки российских ЗРК начнутся в 2020 году, а закончатся в 2025.

Напомним, что сделкой между Москвой и Нью-Дели недовольны власти Соединенных Штатов Америки, потому что в Вашингтоне считают Индию ключевым партнером на территории Южной Азии. Как только стало известно о покупке индийской стороной зенитно-ракетных комплексов С-400, правительство США потребовало отказаться от сотрудничества с Россией, пригрозив санкциями. Однако власти Индии не пошли на уступки.

Стоит отметить, что Индия будет уже четвертым государством, купившим у Российской Федерации ЗРК С-400 "Триумф". До этого данные комплексы покупали Белоруссия, Китай и Турция.

Фото: Pravda.Ru

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