Россия получила от Индии аванс за зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Об этом рассказал представитель пресс-службы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
Источник сообщает, что вопрос с выплатами урегулирован, однако по объективным причинам ведомство не будет комментировать технические детали сделки.
До этого с заявлением по вопросу продажи С-400 индийской стороне выступил директор службы Владимир Дрожжов. Он рассказал, что Россия надеется получить первую выплату от Индии до конца этого года. Если это произойдет, то поставки российских ЗРК начнутся в 2020 году, а закончатся в 2025.
Напомним, что сделкой между Москвой и Нью-Дели недовольны власти Соединенных Штатов Америки, потому что в Вашингтоне считают Индию ключевым партнером на территории Южной Азии. Как только стало известно о покупке индийской стороной зенитно-ракетных комплексов С-400, правительство США потребовало отказаться от сотрудничества с Россией, пригрозив санкциями. Однако власти Индии не пошли на уступки.
Стоит отметить, что Индия будет уже четвертым государством, купившим у Российской Федерации ЗРК С-400 "Триумф". До этого данные комплексы покупали Белоруссия, Китай и Турция.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Болгарский генерал рассказал об опасности С-400 для НАТО
Stratfor хочет показать Турции, какая "ерунда" С-400
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Заражены также бананы из Бразилии, Колумбии, Перу и Доминиканской республики.