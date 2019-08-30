Росгвардия намерена оснастить видеорегистраторами сотрудников, которые работают на массовых мероприятиях. Такое заявление сделал глава ведомства Виктор Золотов.
"Видеорегистраторы планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы - при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями спецназа ОМОН, СОБР и войскового спецназа, при реагировании сотрудниками вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов", - пояснил он.
Золотов также добавил, что ведомство обсуждает проект приказа об утверждении нагрудного знака военнослужащего. Подобное новшество потребует серьезные дополнительные меры по защите персональных данных сотрудников, принимающих участие в спецоперациях.
"Не секрет, что фиксируются случаи, когда бойцам спецподразделений и членам их семей поступают угрозы", - подчеркнул глава ведомства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал идею об обязательной идентификации сотрудников Росгвардии, а также разработал собственный проект закона по данному вопросу.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.