Росгвардия планирует оснастить сотрудников видеорегистраторами

Росгвардия намерена оснастить видеорегистраторами сотрудников, которые работают на массовых мероприятиях. Такое заявление сделал глава ведомства Виктор Золотов.

"Видеорегистраторы планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы - при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями спецназа ОМОН, СОБР и войскового спецназа, при реагировании сотрудниками вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов", - пояснил он.

Золотов также добавил, что ведомство обсуждает проект приказа об утверждении нагрудного знака военнослужащего. Подобное новшество потребует серьезные дополнительные меры по защите персональных данных сотрудников, принимающих участие в спецоперациях.

"Не секрет, что фиксируются случаи, когда бойцам спецподразделений и членам их семей поступают угрозы", - подчеркнул глава ведомства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал идею об обязательной идентификации сотрудников Росгвардии, а также разработал собственный проект закона по данному вопросу.

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