Российская артиллерия случайно ударила по селу

Ошибка российских военнослужащих во время учебных стрельб привела к тому, что несколько снарядов, выпущенных из артиллерийских орудий, разорвались рядом с жилыми домами села Новоборзинское (Забайкальский край). Сообщил об этом источник в экстренных службах.

Отмечается, что основная причина взрывов — тренировочные стрельбы, которые проходили на военном полигоне "Борзя-Новая". Как только военные поняли, что некоторые снаряды разорвались в нескольких сотнях метров от жилых домов, стрельбы были остановлены. Известно, что имуществу мирных граждан был нанесен ущерб — в домах выбило стекла.

Глава Борзинского района Юрий Сайфулин заявил, что пока нет никакой точной информации. По его словам, это был "то ли взрыв, то ли "болванка". Также Сайфулин принял решение лично посетить место происшествия. Однако политик подчеркнул, что пока речь идет исключительно о нескольких выбитых окнах.

Отметим, что на данный момент в населенном пункте проживает порядка 300 человек.

Фото: Pravda.Ru

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