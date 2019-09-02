Военнослужащие израильской армии инсценировали ранения

В средствах массовой информации Израиля начала появляться информация о том, что после обстрелов со стороны Ливана израильские военные инсценировали ранения военнослужащих. Кроме того, была организована демонстративная эвакуация.

До этого израильское правительство сообщало, что потерь среди солдат и мирных граждан потерь нет.

В одном из израильских изданий пишут, что данная операция по эвакуации, которую, ко всему прочему, сняли на видео, "возможно, была создана для того, чтобы убедить ливанское движение "Хезболлах" в том, что оно в достаточной мере ответило на недавние обстрелы с израильской стороны.

В другом источнике сообщается, что на место происшествия был отправлен вертолет, который эвакуировал двух солдат, на телах которых красками были изображены кровавые подтеки.

Представитель медицинского учреждения, в которое доставили солдат, заявил, что прибывшие бойцы израильской армии были тщательно обследованы, после чего выписаны без лечения.

Напомним, что ранее из Ливана был нанесен ракетный удар по израильской приграничной армейской базе. Помимо этого, снаряды попали по нескольким единицам военной техники.

Фото: Pravda.Ru

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