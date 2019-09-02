Россия предлагает странам НАТО ''добровольный мораторий'' по РСМД

По словам главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, Москва обратилась с предложением к странам военно-политического блока НАТО, призвав их присоединиться к мораторию о развертывании ракет средней и меньшей дальности.

Политик отметил, что Россия сделала "очень важный политический жест", даже несмотря на то, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности утратил свою силу. Как говорит Лавров, российский президент Владимир Путин заявил, что Договор более не существует, однако Москва будет поступать зеркально: если американские власти приступят к разработке соответствующих средств, то и Россия поступит точно так же.

Глава МИД России вспомнил и слова президента РФ о том, что Россия не собирается развертывать такие ракеты средней и меньшей дальности в случае их создания там, где нет таких же ракет Соединенных Штатов.

Лавров подытожил: если Вашингтон не станет устанавливать данные ракеты в Европе и Азии, то и Москва не станет делать таких же шагов. Однако, как отмечает министр, в НАТО пока не отреагировали на предложение и присоединении к мораторию.

Фото: Pravda.Ru

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