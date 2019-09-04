В Министерстве иностранных дел Болгарии призвали Российскую Федерацию не использовать "сомнительный исторический тезис" и не называть борьбу Советского Союза с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Данным заявлением в болгарском МИД прокомментировали выставку "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма". Напомним, что выставка будет открыта 9 сентября этого года и пройдет в Российском культурном центре, расположенном в городе София. Также в ведомстве сказали о том, что СССР "оставил народам Европы полувековые репрессии и деформированное экономическое развитие".
Помимо этого, представители Министерства иностранных дел Болгарии обвинили Москву в попытках вмешаться во внутриполитические дела государства. В опубликованном заявлении сказано, что якобы указанная позиция "ставит в привилегированное положение некоторые политические круги".
В посольстве РФ были обескуражены болгарской позицией, отметив, что выставка еще даже не открылась. Представители российского посольства заявили, что планируемая экспозиция никак не коснется сегодняшнего политического болгарского дискурса.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Самый молодой летчик Великой Отечественной войны
Артиллерия в годы Великой Отечественной войны
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.