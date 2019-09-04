Болгария призывает не называть борьбу СССР с нацизмом освобождением

В Министерстве иностранных дел Болгарии призвали Российскую Федерацию не использовать "сомнительный исторический тезис" и не называть борьбу Советского Союза с нацизмом освобождением Восточной Европы.

Данным заявлением в болгарском МИД прокомментировали выставку "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма". Напомним, что выставка будет открыта 9 сентября этого года и пройдет в Российском культурном центре, расположенном в городе София. Также в ведомстве сказали о том, что СССР "оставил народам Европы полувековые репрессии и деформированное экономическое развитие".

Помимо этого, представители Министерства иностранных дел Болгарии обвинили Москву в попытках вмешаться во внутриполитические дела государства. В опубликованном заявлении сказано, что якобы указанная позиция "ставит в привилегированное положение некоторые политические круги".

В посольстве РФ были обескуражены болгарской позицией, отметив, что выставка еще даже не открылась. Представители российского посольства заявили, что планируемая экспозиция никак не коснется сегодняшнего политического болгарского дискурса.

Фото: Pravda.Ru

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