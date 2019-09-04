Турция и Россия консультируются по поставкам Су-35

По словам главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, турецкая сторона пока не заявляла официально о решении приобрести у Российской Федерации боевые самолеты Су-57, однако соответствующие консультации уже начались.

Шугаев пояснил, что от Турции заявок на покупку истребителей пока не поступало, поэтому говорить о каких-то контрактных переговорах на данный момент не приходится.

Также руководитель ФС ВТС подчеркнул, что с Анкарой проходят консультации и по приобретению истребителей Су-35. Уже после этого разговор между странами перейдет к боевым самолетам Су-57.

Напомним, что на авиакосмическом салоне МАКС 2019 турецкий лидер Тайип Эрдоган спросил у президента России Владимира Путина об истребителе Су-57. Глава Турции поинтересовался, летает ли российский боевой самолет и можно ли его уже купить.

Фото: Pravda.Ru

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