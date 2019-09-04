В России ответили на заявления МИД Болгарии о Второй Мировой

Представители посольства Российской Федерации в Болгарии ответили на заявление болгарского Министерства иностранных дел о том, что нужно прекратить использовать "сомнительный тезис" об освобождении Советским Союзом от нацизма Восточной Европы.

Соответствующий комментарии опубликовали на официальной странице посольства в социальной сети Facebook.

В российском посольстве пояснили, что планируемая экспозиция, которая будет открыта 9 сентября, не имеет ничего общего с сегодняшним политическим дискурсом Болгарии. Кроме того, дипломаты заявили, что "несколько обескуражены" тем, что подобные заявления можно делать еще до ознакомления с самой выставкой.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве иностранных дел Болгарии критично высказались по поводу выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которая будет проходить в Российском культурном центре, расположенном в городе София.

Фото: Pravda.Ru

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