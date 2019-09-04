Представители посольства Российской Федерации в Болгарии ответили на заявление болгарского Министерства иностранных дел о том, что нужно прекратить использовать "сомнительный тезис" об освобождении Советским Союзом от нацизма Восточной Европы.
Соответствующий комментарии опубликовали на официальной странице посольства в социальной сети Facebook.
В российском посольстве пояснили, что планируемая экспозиция, которая будет открыта 9 сентября, не имеет ничего общего с сегодняшним политическим дискурсом Болгарии. Кроме того, дипломаты заявили, что "несколько обескуражены" тем, что подобные заявления можно делать еще до ознакомления с самой выставкой.
Ранее мы сообщали, что в Министерстве иностранных дел Болгарии критично высказались по поводу выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которая будет проходить в Российском культурном центре, расположенном в городе София.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
МИД Болгарии просит не называть борьбу СССР с нацизмом освобождением
Великий Панджандрум: катушка с ракетным двигателем
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.