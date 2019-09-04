Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки планируют приобрести две транспортно-пусковые установки, которые по виду очень похожи на зенитно-ракетные комплексы С-400 российского производства. Отмечается, что ВВС планируют использовать купленные установки для тренировок личного состава.
Известно, что планируемые учения будут организованы на территории военного полигона, расположенного в американском штате Юта. В командовании ВВС США отметили, что установки действительно нужны для тренировок, поскольку имеют схожие с оригиналом характеристики.
Сообщается, что официальный запрос на покупку моделей, имитирующих С-300, появится к концу сентября этого года. Однако стоит отметить, что первая такая заявка появилась еще 29 августа.
В ВВС отметили, что купленные модели должны иметь такое же, как у С-300, радиолокационное поперечное сечение, а в идеале — соответствующие электрооптические и инфракрасные характеристики.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Самолеты НАТО столкнулись с самолетами РФ
ВВС США испытали бомбардировщик B-2
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.