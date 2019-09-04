США хотят тренировать солдат на макетах С-300

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки планируют приобрести две транспортно-пусковые установки, которые по виду очень похожи на зенитно-ракетные комплексы С-400 российского производства. Отмечается, что ВВС планируют использовать купленные установки для тренировок личного состава.

Известно, что планируемые учения будут организованы на территории военного полигона, расположенного в американском штате Юта. В командовании ВВС США отметили, что установки действительно нужны для тренировок, поскольку имеют схожие с оригиналом характеристики.

Сообщается, что официальный запрос на покупку моделей, имитирующих С-300, появится к концу сентября этого года. Однако стоит отметить, что первая такая заявка появилась еще 29 августа.

В ВВС отметили, что купленные модели должны иметь такое же, как у С-300, радиолокационное поперечное сечение, а в идеале — соответствующие электрооптические и инфракрасные характеристики.

Фото: Pravda.Ru

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