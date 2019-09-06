На территории Сирии погибли российские спецназовцы

Источник сообщил о том, что 4 сентября на территории зоны деэскалации "Идлиб" в Сирии было организовано нападение на отряд из восьми российских военнослужащих. Судя по имеющимся данным, двое солдат получили серьезные ранения, а трое погибли. Отмечается, что погибшие военные были офицерами.

Также известно, что атака на группу российских военных была совершена около 22:00 по местному времени, а произошло все рядом с населенным пунктом Джурин.

По информации источника, военнослужащие, не пересекая линию разграничения, направлялись в сторону опорного пункта. В нескольких десятках метров от места сбора прогремели два взрыва осколочных мин. Трое спецназовцев погибли на месте, еще двоих ранило.

В арабских СМИ появились сведения о том, что ответственность за организацию атаки на российских военных взяли на себя боевики из организации "акциональный фронт освобождения". Кроме того, в опубликованных статьях речь идет не о трех, а о девяти погибших военнослужащих, попавших в грамотно организованную засаду.

Фото: Pravda.Ru

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