По словам главы Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Стивена Мнучина, американские власти рассматривают возможность введения односторонних санкций против Турции.
Отмечается, что основная причина такого решения осталась неизменной — это покупка Анкарой зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" у Российской Федерации. Министр подчеркнул, что пока данная мера обсуждается в Вашингтоне.
Мнучин отметил, что не собирается комментировать какие-то конкретные решения, но заявил, что власти Соединенных Штатов "это изучают".
Напомним, что отношения между Вашингтоном и Анкарой обострились после того, как стало известно о сделке между Россией и Турцией по ЗРК С-400 "Триумф". Представители правительства США заявили, что нельзя допустить совместного использования американских истребителей пятого поколения F-35 и российских зенитных систем. После этого в Вашингтоне даже предложили Анкаре купить американские комплексы Patriot, но власти Турции остались непреклонны — процесс передачи С-400 турецким Вооруженным силам уже запущен.
Фото: Pravda.Ru
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