Официальные представители Пентагона рассказали о том, что США передислоцировали комплексы противоракетной обороны THAAD из Румынии на постоянные военные базы, расположенные в Германии и Соединенных Штатах Америки.
Как сообщают в американском оборонном ведомстве, смена места дислокации комплексов связана с тем, что в Румынии закончили обслуживание и модернизацию систем ПРО Aegis Ashore.
Напомним, что в апреле этого года комплексы противоракетной обороны THAAD развернули в Румынии на период обслуживания и модернизации.
Подчеркивается, что модернизация системы ПРО является частью регулярных обновлений, которые происходят на каждом подобном комплексе в Соединенных Штатах. В Пентагоне заявили, что обновление не добавило новых наступательных возможностей в систему противоракетной обороны Румынии.
Фото: Pravda.Ru
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