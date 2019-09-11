По Израилю из сектора Газа запустили пять ракет

В израильских средствах массовой информации появились данные о том, что 10 сентября по территории Израиля (в частности, по городам Ашкелон и Ашдод) из сектора Газа запустили пять ракет.

Сообщается, что один из снарядов удалось перехватить при помощи системы противовоздушной обороны "Железный купол".

Судя по представленной информации, в результате ракетного обстрела пострадавших нет. Однако было прервано выступление израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Напомним, что Нетаньяху прибыл в Ашдод с предвыборной речью. Ранее сообщалось, что выборы в парламент Израиля будут проходить 17 сентября этого года.

В пресс-службе израильского оборонного ведомства ранее рассказали, что в крупных населенных пунктах Ашкелон и Ашдод сработали сирены, оповещающие о воздушной тревоге.

Конфликт в секторе Газа — это часть более широкого и крупномасштабного арабо-израильского противостояния, которое началось в 2006 году. До 2005 года сектор Газа находился под контролем Израиля, однако позже перешел под контроль исламистской организации "Хамас". Конфликт продолжается до сих пор.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

Какими будут войны будущего?

Выходом из ДРСМД Россия парализует НАТО