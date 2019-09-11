Ким Чен Ын высоко оценил характеристики испытанного оружия

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, как мы сообщали ранее, 10 сентября присутствовал на испытаниях сверхгабаритной реактивной системы залпового огня. Сообщалось, что два снаряда были запущены в сторону Японского моря.

Как сообщили в оборонном ведомстве Японии, северокорейские ракеты не попали ни в территориальные воды, ни в экономическую зону страны.

В Центральном телеграфном агентстве Северной Кореи рассказали о том, что глава КНДР Ким Чен Ын остался доволен тестовым запуском. Кроме того, он заявил, что система прошла все проверки на точность, функции самонаведения и боевые качества.

Также напомним, что в Южной Корее серьезно обеспокоились новыми ракетными пусками из Северной Кореи. Из-за этого Совет национальной безопасности государства даже провел экстренное заседание. Участники встречи организовали видеоконференцию, где обсудили вопросы безопасности на полуострове.

Кроме того, высказался об этих запусках и глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Он пояснил, что испытания ракет Северной Кореей не нарушают подписанных ранее сингапурских соглашений.

Фото: Pravda.Ru

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