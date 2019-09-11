Северокорейский лидер Ким Чен Ын, как мы сообщали ранее, 10 сентября присутствовал на испытаниях сверхгабаритной реактивной системы залпового огня. Сообщалось, что два снаряда были запущены в сторону Японского моря.
Как сообщили в оборонном ведомстве Японии, северокорейские ракеты не попали ни в территориальные воды, ни в экономическую зону страны.
В Центральном телеграфном агентстве Северной Кореи рассказали о том, что глава КНДР Ким Чен Ын остался доволен тестовым запуском. Кроме того, он заявил, что система прошла все проверки на точность, функции самонаведения и боевые качества.
Также напомним, что в Южной Корее серьезно обеспокоились новыми ракетными пусками из Северной Кореи. Из-за этого Совет национальной безопасности государства даже провел экстренное заседание. Участники встречи организовали видеоконференцию, где обсудили вопросы безопасности на полуострове.
Кроме того, высказался об этих запусках и глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Он пояснил, что испытания ракет Северной Кореей не нарушают подписанных ранее сингапурских соглашений.
Фото: Pravda.Ru
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