Депутат Государственной думы Российской Федерации от Севастополя Дмитрий Белик сказал, что потепление отношений между Россией и Украиной может восстановить процесс передачи киевским властям военной техники, которая дислоцирована в Крыму.
Напомним, что передача военной техники, принадлежащей Вооруженным силам Украины, была остановлена в мае 2014 года из-за начала вооруженного конфликта в Донбассе. Сейчас на территории полуострова дислоцировано порядка 50 морских судов Военно-морского флота Украины, около 15 летательных аппаратов (в том числе МиГ-29). Кроме того, в Крыму находится различная техника сухопутных войск.
Также Белик подчеркнул, что все эти пять лет Россия не пользовалась украинской военной техникой, а только тщательно ее охраняла.
Помимо этого, депутат заявил, что зависеть сейчас все будет от киевских властей — если они захотят наладить двусторонние отношения, то передача техники будет реанимирована. "Нам чужого не надо", — подытожил Белик.
По словам депутата, передача техники может еще и помочь отчасти восстановить производственные мощности Украины.
Фото: Pravda.Ru
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