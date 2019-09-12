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Источник Правда.Ру

В Великобритании назвали самое грозное оружие России

Силовые структуры » Министерство обороны print

Джулиан Болл, занимающий пост помощника по потенциалу и боеготовности начальника штаба Военно-воздушных сил Великобритании заявил, что стоящие на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", подвижная береговая ракетная система "Бастион-П" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" требуют от Министерства обороны страны максимально быстрого ответа.

Военный выступил на мероприятии Defence & Security Equipment International (DSEI) Exhibition 2019, где пояснил, что российское правительство создает зоны ограничения и воспрещения доступа и маневра, а это ставит под угрозу возможности Вооруженных сил Великобритании эффективно реагировать на изменение ситуации на спорных территориях.

С этим, по словам Болла, справиться можно, но необходимо правильно использовать возможности искусственного интеллекта, а также поменять существующую тактику ведения боевых действий.

О российском оружии в Великобритании говорят уже не в первый раз. В апреле прошлого года в одном из британских изданий появилась публикация о том, что созданный Россией ядерный подводный беспилотник "Статус-6" является оружием "Судного дня".

Фото: Pravda.Ru

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