На территории Восточной Гуты военнослужащими военной полиции Российской Федерации в Сирии было найдено подвальное помещение, где порядка пяти лет находился полевой штаб боевиков. Кроме того, там же располагались и тюремные помещения.
Сообщается, что найденный подвал в качестве своего кабинета использовал главарь местного отряда банды. Находится штаб в типовом шестиэтажном доме в районе Айн-Терма, расположенном в семи километрах от центра Дамаска.
Судя по предоставленным данным, в подвале имеется библиотека, наполненная религиозными книгами и экстремистскими материалами, комната для полевых командиров, кухонное помещение, душевая и несколько камер небольшого размера.
Известно, что в тюремных помещениях боевики морили пленных голодом, принуждая тех вступить в ряды группировки. Сирийские военные намерены в ближайшем будущем уничтожить обнаруженный объект.
Фото: Pravda.Ru
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