Состояние троих раненых при нападении в Японском море сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю остается стабильным, сообщает сегодня, 18 сентября, представитель управления.
По его словам, привлекать авиацию для их доставки на берег необходимости нет.
Напомним, что 17 сентября на российских пограничников напал экипаж одной из двух северокорейских шхун, ведших браконьерский промысел в российских территориальных водах Японского моря.
Нарушители были обнаружены в ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов патрулем погрануправления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато в Японском море. 80 граждан КНДР задержаны.
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Фото: ЦОС ФСБ РФ
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