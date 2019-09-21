Свыше 2 тыс. военнослужащих ВДВ десантировались на учениях «Центр-2019»

Более 2 тыс. военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) и 200 единиц техники одновременно десантировались в ходе розыгрыша основного этапа стратегических учений «Центр-2019», сообщили в пятницу журналистам в Минобороны России.



ВДВ на учениях "Центр-2019"

«В ходе розыгрыша впервые проведено одновременное десантирование свыше 2 тыс. военнослужащих и более 200 единиц вооружения и военной техники Воздушно-десантных войск», - сказали в Минобороны.

По информации военного ведомства, десантники высадились в тыл условного противника и нанесли удар во фланг его ударной группировки, захватили полевой аэродром условного противника и блокировали важные объекты.

В Минобороны подчеркнули, что в единовременном десантировании впервые в полном составе со штатным вооружением и военной техникой участвовал личный состав парашютно-десантного полка Ивановского воздушно-десантного соединения ВДВ.

Десантирование прошло с 71 самолета Ил-76 на скорости 360 км/ч на две параллельные площадки приземления в районе полигона Донгуз.

«Центр-2019»

За активной фазой стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» наблюдают президент РФ Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Вместе с главами государств на командно-наблюдательном пункте на полигоне Донгуз находятся министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин и начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев, а также руководители делегаций, в том числе - министры обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

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