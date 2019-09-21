24 истребителя Су-34 нанесли удары противнику на СКШУ "Центр-2019"

Двадцать четыре многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки оперативно-тактической авиации нанесли бомбовые удары по средствам противовоздушной обороны условного противника в рамках розыгрыша практических действий основного этапа стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области.



24 истребителя Су-34 нанесли удар по противнику на учениях "Центр-2019"

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, применив бортовой комплекс обороны "Хибины", преодолели систему ПВО противника и нанесли бомбовые удары по зенитным ракетным комплексам, по стратегически важным объектам и бронетехнике условного противника, применив около 300 авиационных фугасных бомб, вес каждой из которых составляет 250 кг.

"Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" проходит с 16 по 21 сентября 2019 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова на шести общевойсковых полигонах "Тоцкий", "Донгуз", "Аданак", "Чебаркульский", "Юргинский", "Алейский" и полигонах ВВС и войск ПВО "Ашулук", "Сафакулево" на территории Российской Федерации, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями проходят на полигонах государств-партнеров по отдельным планам.

К участию в учении привлекаются органы военного управления и войска Центрального военного округа, Каспийской флотилии Южного военного округа, часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил, а также для отработки совместных действий — воинские контингенты Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Кыргызской Республики, Республики Индии, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.

Всего в СКШУ "Центр-2019"принимает участие около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения, в том числе в практических действиях войск на полигонах "Донгуз", "Тоцкий", "Аданак" в европейской части Российской Федерации будут задействованы до 12950 человек (из них военнослужащих Российской Федерации — до 10700, иностранных государств — до 2250 человек), танков — до 250, боевых машин пехоты и бронетранспортеров — до 450, артиллерийских систем и РСЗО — до 200", — пояснили в Минобороны РФ.

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