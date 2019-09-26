Батальон Сухопутных войск Соединенных Штатов Америки в ближайшее время прибудет в Литву в порядке ротации.
Об этом вчера сообщило Министерство обороны прибалтийской республики.
Американский батальон будет дислоцироваться под городом Пабраде, в считанных десяти километрах от государственной границы Литвы с Белоруссией.
Своим видением ситуации с редакцией "Правды.Ру" поделился Баранец Виктор, полковник в отставке, военный обозреватель газеты "Комсомольская правда".
-Зачем Соединенные Штаты Америки, страна-лидер НАТО, направила танки "под Минск"? Белоруссия и Российская Федерация должны отвечать на прибытие американского батальона в Литву?
Россия и НАТО как-то договорились, что США и альянс не будут размещать свои воинские контингенты у границ Российской Федерации и Белоруссии. Но сегодня — после того, как контакты России и НАТО полностью разорваны — альянс и США поступают так, как считают нужным.
Батальон Сухопутных войск Соединенных Штатов Америки в Литве — грозная и существенная единица, но Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации впадать в панику, конечно, не будет.
Хотя сама тенденция размещения военных формирований НАТО у границ России и Белоруссии, конечно, тревожная.
Безусловно, Москва и Минск отреагируют на размещение американского батальона в Литве. Место дислокации батальона Соединенных Штатов Америки будет отмечено на карте и, в случае реальной военной угрозы, данная военная цель будет уничтожена в первую очередь.
Очевидно, что и Россия, и Белоруссия вносят коррективы в дислокацию своих подразделений — ракетных, авиационных, сухопутных и так далее.
Стоит, однако, помнить, что чем больше наращиваются вооруженные силы противостоящих государств, тем больше вероятность прямого боевого столкновения. Нет никакой гарантии, что условный самолет НАТО не залетит в воздушное пространство России или, скажем, Белоруссии, и не будет сбит.
Наращивание сил США и НАТО вдоль границ постсоветского пространства и вынужденное ответное наращивание военных сил Россией чрезвычайно опасно и в теории чревато началом открытого вооруженного противостояния.
Ранее эксперты из американского издания The National Interest писали, что Литва готовится к вторжению России в Прибалтику.
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