СМИ: США планируют перебросить в Европу крупнейшую группировку войск

Соединенные Штаты планируют весной 2020 года провести масштабные военные учения в Европе. В рамках маневров на европейский континент будет переброшено рекордное количество американских военных за последние 25 лет. Об этом сообщила газета Spiegel со ссылкой на американское командование.

Издание сообщило, что Минобороны США планирует передислоцировать более 20 тысяч военнослужащих. Всего в учениях "Defender 2020" примут участие 37 тысяч солдат из 19 стран-участников НАТО. Германия должна стать своеобразным "логистическим центром" учений, а основная масса военных будет размещена в Польше и странах Балтии.

Немецкие политики уже заявили о возможных осложнениях в отношениях с Россией из-за участия страны в масштабных учениях НАТО. Член комитета бундестага по обороне Александр Ной призвал власти Германии отказаться от участия в маневрах "Defender 2020", чтобы не ухудшать отношения с РФ.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в США разработали план по "сдерживанию" России в Черном море. Вашингтон озабочен тем, что Россия за последние годы провела модернизацию Черноморского флота и нарастила военное присутствие в Южном военном округе. Об этом в своем докладе рассказал американский правительственный аналитический центр RAND Corporation.

Читайте также:

Посол РФ в Абхазии: учения НАТО в Грузии носят наступательный характер