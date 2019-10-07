National Interest определил топ-5 лучших танков России

Американский журнал National Interest составил рейтинг из пяти самых лучших танков, созданных Советским Союзом и Российской Федерацией. Лидером рейтинга стал новейший танк Т-14 "Армата". Эксперты издания называют его "самым опасным танком в мире" из-за его уникальных характеристик.

Среди достоинств "Арматы" - двигатель мощностью 1500 лошадиных сил, который обеспечивает оптимальное соотношение тяги и веса, а также комплекс динамической защиты "Малахит". На втором месте списка находится проект танка Т-95. Его планируют оснастить 152-милимметровой пушкой с необитаемой башней. Остальные характеристики машины пока засекречены.

На третьем месте самый массовый российский танк третьего поколения - Т-90. Модернизированный Т-90 способен превзойти американский M1 Abrams по всем характеристикам. Четвертое место занял Т-54/Т-55, который признали самым "опытным" из-за его участия во многих конфликтах на Ближнем Востоке.

Последнее место занял легендарный танк Т-34, благодаря которому советские войска смогли противостоять танковым подразделениям нацистской Германии.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что экипаж "Арматы" хотят превратить в "геймеров". Другими словами, для танкистов будут созданы принципиально новые условия ведения боевых действий.

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