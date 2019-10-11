В Китае создали боевую летающую ракету

В Китае специалисты создали боевую летающую тарелку, напоминающую неопознанный летающий объект. Сообщается, что в ей поместится экипаж из двух человек.

Новая разработка была представлена на выставке China Helicopter Exposition 2019. Модель Super Great White Shark получил название "Супервеликая белая акула".

Как сообщает The Drive, большая часть верхней части основного фюзеляжа открыта. Вероятно, центральная часть представляет собой большой подъемный вентилятор.

Также сообщается, что боевой НЛО сможет развивать скорость до 650 км/час.

Фото: gazeta.a42.ru

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