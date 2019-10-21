НАТО создаст методику учений с учетом российских боевых возможностей

В НАТО планируют разработать методику проведения военных учений, которые позволят подготовить войска альянса к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и маневра, которые могут быть созданы РФ.

Реализация данного проекта запланирована на 2019-2020 гг.

В НАТО заявили, что возможности РФ в области ограничения и воспрещения доступа и маневра (A2/AD) на случай проведения военных действий со странами, которые входят в НАТО, станут для них сложным для преодоления препятствием в процессе проведения военных операций НАТО.

До этого в НАТО сообщили об опасности столкнуться с серьезными угрозами в связи с успехом стратегии РФ радиоэлектронной борьбы.

Фото: twitter.com

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