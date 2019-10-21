В американском издании We are the Mighty сообщается, что, когда советский истребитель МиГ-25 установил 3 рекорда по скорости, времени набора высоты и высотам для истребителя, это сильно напугало США и НАТО.
МиГ-25 был создан еще в период СССР, полвека назад. Но этот самолет используется до сих пор.
В статье отмечается, что МиГ-25 был самым быстрым и мощным, но его дизайн предполагал, что он был сверхманевренным, что являлось очень важной конструктивной характеристикой, к которой стремились на Западе.
Конструкция с двумя турбореактивными двигателями позволяла истребителю развивать скорость до 2,8 Маха в эксплуатационных условиях и 3,2.
Также автор статьи описывает случай, когда этот истребитель был угнан советским пилотом в Японию, НАТО получило возможность выяснить особенности его конструкции.
Тогда в НАТО пришли к выводу, что МиГ-25 действительно был превосходен в воздухе.
Фото: ok.ru
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