We are the Mighty: советский истребитель МиГ-25 напугал США и НАТО

В американском издании We are the Mighty сообщается, что, когда советский истребитель МиГ-25 установил 3 рекорда по скорости, времени набора высоты и высотам для истребителя, это сильно напугало США и НАТО.

МиГ-25 был создан еще в период СССР, полвека назад. Но этот самолет используется до сих пор.

В статье отмечается, что МиГ-25 был самым быстрым и мощным, но его дизайн предполагал, что он был сверхманевренным, что являлось очень важной конструктивной характеристикой, к которой стремились на Западе.

Конструкция с двумя турбореактивными двигателями позволяла истребителю развивать скорость до 2,8 Маха в эксплуатационных условиях и 3,2.

Также автор статьи описывает случай, когда этот истребитель был угнан советским пилотом в Японию, НАТО получило возможность выяснить особенности его конструкции.

Тогда в НАТО пришли к выводу, что МиГ-25 действительно был превосходен в воздухе.

