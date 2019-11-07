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Источник Правда.Ру

Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове

Силовые структуры print

В Минобороны России ответили депутату Наталье Поклонской на её пост на странице в Telegram-канале об инциденте с расстрелом в Забайкалье.

Политик написала, что история российского солдата-срочника, который расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкалье, наводит ужас. И задала вопрос: "а как сейчас обстоят дела в армии?", отметив, что нельзя замалчивать и скрывать проблемы, которые существуют, несмотря на все последние достижения военных.

"Всем понятно, что сложности создают мерзавцы, которые едва ли имеют отношение к победам последних 10 лет", — написала она на странице в соцсети.

В Министерстве обороны категорически не согласились с утверждением о замалчивании и сокрытии проблем.

"Если данные заявления действительно принадлежат юристу Н. Поклонской, то хотели бы напомнить: именно военное ведомство первым сообщило полную информацию о факте трагедии и известных к тому времени обстоятельствах происшествия", — говорится в комментарии министерства.

Кроме того, указали в МО РФ, ведомство с самого начала "оказывает максимальное содействие правоохранительным органам для полного и объективного расследования причин происшествия".

"Тем не менее в своей деятельности российское военное ведомство, кроме стремления к открытости, руководствуется и требованиями действующего законодательства. И прежде всего статьёй 161 Уголовно-процессуального кодекса РФ "О недопустимости разглашения данных предварительного расследования"", — подчеркнули представители Минобороны.

Напомним, что 25 октября солдат — срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкалье. По факту трагедии была создана специальная комиссия Минобороны. О том, какие выводы она сделала, читайте в материале Правда. ру.

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Фото: twitter. com

Темы трагедия поклонская минобороны шамсутдинов российская армия расстрел в забайкалье
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