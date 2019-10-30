Эксперт: расстрел в Забайкалье - это результат системных проблем армии

Дмитрий Песков назвал расстрел солдатом-срочником восьмерых сослуживцев в Забайкалье "частным случаем", реакция, по меньшей мере, необдуманна.

Комиссия Министерства обороны назвала причину расстрела солдатом-срочником в Забайкалье восьмерых сослуживцев — личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула. Версия о дедовщине, якобы процветающей в части, и физическом насилии над теперь уже бывшим срочником не подтвердилась, говорится в отчете комиссии.

Известно, что 25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье. Травмы получили десять человек, восемь из них погибли. Среди убитых — два офицера, 30-летний капитан и 29-летний младший лейтенант. Остальные — срочники или контрактники.

Поселок Горный — это военный городок в 90 километрах от Читы, имеет статус закрытого административно-территориального округа (ЗАТО). Шамсутдинов находится под стражей, ему грозит высшая мера — пожизненное заключение по статье "Убийство двух и более лиц".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что трагедия в Забайкалье не является вопросом президента, и глава государства не будет на это реагировать. "Это частный случай, это трагедия, ее надо расследовать", — сказал он. Подобные заявления Пескова, по крайней мере, необдуманны.

Верховному главнокомандующему нужно бы объяснить, что в армии до сих пор сохраняется отношение к срочникам, как к рабам. И если раньше над ними измывались старослужащие, то теперь — контрактники. Присутствуют хулиганство, вымогательство, побои, при этом часто в сговоре с непосредственным командиром или по его халатности: если он не появляется в казарме вечером, не приходит на поверку утром, не работает с людьми, а отдает все проблемы на откуп солдатам.

В ином случае непонятно, что заставило 18-летнего солдата, который был допущен к караульной службе комиссией в части, где хранится ядерное оружие, так жестоко расправиться с сослуживцами.

Второй аспект "непрезидентского дела" — это вопросы по Шамсутдинову. Почему солдат не написал рапорт о переводе, не пожаловался родителям, чтобы те донесли проблему в Комитет солдатских матерей? При прохождении призывной комиссии Шамсутдинову поставили 2-ю группу нервно-психической устойчивости. Это означает, что срыв возможен только при длительном нахождении в экстремальной ситуации в отсутствии помощи психолога. Но восемь трупов приедут к матерям, отправлявшим сыновей в армию. Где же мы не доработали? В семье, школе, армии?

По мнению Пескова, все это не повод, чтобы говорить о результатах реформы в армии, о школьном воспитании, о воспитании в семье, тем более не повод, чтобы говорить об этом с президентом. Вероятно, поэтому на федеральных каналах говорят о проблемах Украины, а не России.

Заметим, что последний аналогичный расстрел произошел в сентябре 2017 года на полигоне в Амурской области. Тогда жертвами 23-летнего ефрейтора Гасана Абдулахадова стали два сослуживца и командир роты. Абдулахадов был ликвидирован бойцами спецназа в ходе операции по его поимке.

Как сказал "Правде.Ру" глава общественного движения "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко, армия становится все более и более закрытой от общества. В 2008–2012 годах была проведена "гуманизация армии", были разрешены мобильные телефоны, улучшилась ситуация с правонарушениями, отметил эксперт, но сейчас ситуация изменилась.

Телефон выдается часто раз в неделю, чтобы позвонить родителям под присмотром, а значит, под давлением. Подать рапорт о переводе в другую часть — это сейчас тоже нереально. Скажут: "Иди служить, боец. Все нормально". Дело в том, что армия иерархична, для любых просьб нужно обращаться к непосредственному командиру. А по озвученной версии, ротный Шамсутдинова непосредственно "наезжал на него", поэтому подавать ему рапорт о переводе — это, наверное, не имело никакого смысла, сказал правозащитник.

Еще одна большая проблема связана с тем, что до сих пор процедура расследования правонарушений в армии лежит по Уголовно-процессуальному кодексу на самих командирах, продолжил Сергей Кривенко. И если командир является сам нарушителем, то вряд ли он будет расследовать свои собственные действия. Поэтому в армии огромная латентная преступность, которая не расследуется, отметил эксперт. Были очень серьезные попытки передать эту функцию военной полиции, но она до сих пор эту функцию полностью не получила.

По словам Сергея Кривенко, Министерство обороны сейчас озабочено сохранением мундира. "Остается только уповать на хороших следователей военно-следственного отдела, но часто военно-следственное управление связано с командованием, либо на него будет оказано давление и уже готов какой-то заказной результат", — отметил правозащитник.

А он очевиден: "сделают причиной самого молодого человека". Хотя в этом есть "серьезные сомнения", потому что в армию призывают с отбором психолога, тем более эта часть связана с ядерными боеприпасами. Значит, тут есть огромное подозрение в том, что все-таки срочника довели до такого состояния, отметил Сергей Кривенко.

По мнению эксперта, кроме независимого следствия, надо создать структуру, которая занимается непосредственной работой с личным составом. Также нужно сделать армию более открытой для общественного контроля, чтобы региональные уполномоченные по правам человека могли пройти в часть и посмотреть условия жизни, быт.

Налицо системные ошибки, которые армия сама не может поправить. "И, конечно, здесь нужна личная воля и политическая воля президента как Верховного главнокомандующего. Президент с 2004 года постоянно говорит о том, что армия должна перейти на контракт. Принята федеральная целевая программа, но она идет со скрипом. Может быть, надо создать независимую комиссию, чтобы она проанализировала и выработала план. Одна из ошибок, что президент поручает реформировать армию самой армии. А кто захочет себя реформировать?" — резюмировал Сергей Кривенко.

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