Пьяный стрелок в Подмосковье убил женщину, выглянувшую в окно

Пьяный мужчина открыл стрельбу в Подмосковье в воскресенье и убил выглянувшую на шум соседку. Убийца задержан.

Задержанный оказался водителем ГКУ МО "Мособлпожспас", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники. В момент стрельбы мужчина был пьян. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Жительница второго этажа была ранена в грудь, когда выглянула в окно на шум. Они скончалась прежде, чем скорая довезла жертву до больницы.

На прошлой неделе неадекватный мужчина открыл огонь из окна своей квартиры в Перми — одна женщина погибла, ещё два человека получили ранения, включая участвовавшего в задержании стрелка сотрудника Росгвардии.