Американский самолёт-разведчик пролетел над зоной учений России и Сирии

Американский патрульный противолодочный самолёт во вторник много часов летал вблизи побережья Сирии, где в это время шли совместные учения с Россией.

Как сообщили мониторинговые авиационные ресурсы, самолёт американских ВМС P-8A Poseidon вылетел с Сицилии и затем около трёх часов двигался вдоль средиземноморского побережья Сирии на высоте 6000 метров. При этом он время от времени приближался к морской сирийской границе именно там, где расположены военные базы России.

"Правда.Ру" уже сообщала о том, что сегодня начались совместные морские учения России и Сирии, проходящие как раз в районе баз "Тартус" и Хмеймим.

Кроме того, сегодня американский канал CNN заявил, что российский корабль "Виктор Леонов" ведёт, в свою очередь, разведку у морских границ Соединённых Штатов.