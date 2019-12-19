Израиль бомбил оружейный завод в секторе Газа

Израиль нанёс авиаудар по сектору Газа в ночь на 19 декабря после пуска ракеты с палестинской стороны. Целью израильских ВВС стал пункт производства оружия.

ЦАХАЛ сообщил об атаке в своём Twitter и подчеркнул, что рассматривает ХАМАС как ответственную сторону за все подобные нападения. При этом система "Железный купол" успешно перехватила пущенную в направлении Израиля ракету.

А вот от атаки израильской авиации пострадали несколько палестинцев. О погибших не сообщается.