Россия создала судоремонтный комплекс в месте своего морского базирования в сирийском Тартусе, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Он также сообщил о готовности укрытий для российских самолётов на авиабазе Хмеймим. В целом, отметил министр обороны, сейчас вся необходимая инфраструктура в местах дислокации российских войск в Сирии уже создана в полном объёме.
Свыше двух миллионов беженцев удалось вернуть на родину благодаря совместным усилиям Сирии и России по нормализации обстановки в регионе, отметил Сергей Шойгу.
В течение уходящего года российские вооружённые силы в Сирии отразили более полусотни атак боевых дронов и продемонстрировали превосходство отечественных систем ПВО над зарубежными аналогами.
Всего, по словам министра обороны, Россия испытала на сирийской территории 359 типов нового оружия.
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