Системы ПВО С-500 пойдут "в серию" в 2025 году

Систему противовоздушной обороны С-500 начнут испытывать уже в 2020 году. К 2025 году должно начаться серийное производство нового вооружения.

О таких планах заявил замминистра обороны Алексей Криворучко 28 декабря. Месяцем ранее сообщалось, что работы над С-500 закончены.

Летом представители Минобороны говорили о том, что новые системы ПВО поступят в арию уже в следующем году.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", первые серийные образцы другой инновационной системы ПВО, "Витязь", уже поступили на вооружение российской армии.

Кроме того, Криворучко рассказал о том, что в наступающем году российские вооружённые силы обзаведутся пистолетами новой модели.