Турция планирует перейти на российские стандарты вооружений

Турция вынуждена переходить на российские системы вооружений, так как Запад не планирует передавать ей технологии для создания собственной противовоздушной обороны, сообщает Defense News.

Турция работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны уже в течение многих лет, но пока так и не достигла своей цели.

В прошлом году прошли успешные полевые испытания Hisar-A, действующего по целям на низких высотах. В 2021 году планируются его серийные поставки. Идут работы по разработке Hisar-O со средней дистанцией огня. Но Турция нуждается в более дальнобойных средствах поражения.

В связи с этим у Турции возникли сложности с приобретением американских и французско-итальянской систем ПВО, она заявила, что будет обращаться к странам, с которыми у нее нет политических проблем, в частности, к России.

Анкара планирует перейти на российские стандарты вооружений, включая С-500.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Турция заинтересовалась новым российским вооружением.