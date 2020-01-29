Заряжающую машину "Панциря" сделают транспортно-боевой

Практически все российское вооружение имеет хороший модернизационный потенциал. Не исключение и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". Об этом в интервью ТАСС рассказал главный конструктор по комплексам ПВО Валерий Слугин.

"Можно транспортно-заряжающую машину сделать транспортно-боевой: поставить ей упрощенную систему управления, целеуказание осуществлять с основной машины, но дать возможность этой транспортно-боевой машине самой выполнять стрельбу. На такой машине можно установить в два раза больший боекомплект — не 12, а, допустим, 24 ракеты. Если еще половину боекомплекта составят малогабаритные ракеты, тогда на одной только стороне такой пусковой установки будет уже 48 ракет", — привел пример увеличения боеспособности техники конструктор.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что система "Панцирь-С" получила гиперзвуковую ракету, а также усовершенствована для борьбы против мини-беспилотников.