Зенитная ракетно-пушечная установка "Панцирь-С" сирийских вооруженных сил была подбита израильскими военными только из-за того, что экипаж отстрелял весь боекомплект и ожидал транспортно-заряжающую машину. Боевой расчет комплекса ПВО до инцидента успел поразить восемь целей, израсходовав все вооружение.
Причины этой маленькой победы израильских военных пояснил в интервью ТАСС конструктор по комплексам ПВО госкорпорации "Ростех" Валерий Слугин.
"Нельзя было так делать — надо было сразу уводить боевую машину с позиции после отстрела боекомплекта, немедленно, тогда все было бы хорошо", — отметил специалист.
Напомним, 10 мая 2018 года один из "Панцирей", стоящих на вооружении сирийских сил ПВО был уничтожен военными Израиля. Предположительно, они использовали управляемую ракету комплекса Spike.
Ранее "Правда.Ру" писала о новом оснащении российских комплексов ПВО "Панцирь-С", которое значительно повысило их боеспособность.
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