"Панцирь" в Сирии был подбит только из-за отстрелянного боекомплекта

Зенитная ракетно-пушечная установка "Панцирь-С" сирийских вооруженных сил была подбита израильскими военными только из-за того, что экипаж отстрелял весь боекомплект и ожидал транспортно-заряжающую машину. Боевой расчет комплекса ПВО до инцидента успел поразить восемь целей, израсходовав все вооружение.

Причины этой маленькой победы израильских военных пояснил в интервью ТАСС конструктор по комплексам ПВО госкорпорации "Ростех" Валерий Слугин.

"Нельзя было так делать — надо было сразу уводить боевую машину с позиции после отстрела боекомплекта, немедленно, тогда все было бы хорошо", — отметил специалист.

История происшествия

Напомним, 10 мая 2018 года один из "Панцирей", стоящих на вооружении сирийских сил ПВО был уничтожен военными Израиля. Предположительно, они использовали управляемую ракету комплекса Spike.

Ранее "Правда.Ру" писала о новом оснащении российских комплексов ПВО "Панцирь-С", которое значительно повысило их боеспособность.