Американский генерал не на шутку встревожен превосходством РФ в Арктике

Канадское издание La Presse процитировало американского генерала Терренса О'Шонесси, который возглавляет Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Он выразил серьезные опасения по поводу того, что Россия увеличивает свое присутствие в Мировом океане, в частности, в Арктике.

Речь идет о различном вооружении, в том числе модернизированных бомбардировщиках и новых кораблях, которые несут крылатые ракеты.

"Арктика больше не является крепостной стеной. Наши океаны больше не являются защитными рвами. (Русские - ред.) теперь имеют подход к нашему современному неядерному оружию", — заявил О'Шонесси.

США отстают по всем фронтам

Высокопоставленный американский офицер заявил также, что Соединенные Штаты давно не обновляли свою технику, несущую службу в Арктике. В последний раз это произошло в 1980-е годы. Посетовал он и на то, что соседняя Канада, которую также должны волновать арктические вопросы, не проявляет должной прыткости и отказалась стать частью программы по созданию общего "противоракетного щита".

"Чтобы восстановить наше стратегическое преимущество на Крайнем Севере, важно улучшить нашу способность обнаруживать и отслеживать надводные корабли и самолеты на подходах к Арктике и устанавливать более защищенные каналы связи в этих широтах", — подчеркнул он.

Одно сплошное беспокойство

Американские военные как будто имеют установку постоянно выражать крайнюю обеспокоенность активностью России. Ранее командующий 2-м флотом вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что очень опасается растущего российского влияния в Атлантике, о чем ранее писала "Правда.Ру".