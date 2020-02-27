В Минобороны РФ назвали самолеты, ускользнувшие от истребителей НАТО

В Минобороны РФ рассказали, какие самолеты России искали, но смогли обнаружить пять истребителей НАТО.

Истребители НАТО поднялись по тревоге после сообщения о том, что над Норвежским морем замечен бомбардировщик Ту-95, пишет Avialive.

В частности, в небо взлетели:

истребитель Typhoon и самолет-заправщик Airbus Voyager ВВС Великобритании,

два норвежских истребителя с авиабазы,

F-15 ВВС Нидерландов.

"Российский самолет так и не был найден", — отмечает Avialive.

Искали, но не то

В Минобороны России подтвердили, что в небе над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, действительно, работала пара противолодочных самолетов Ту-142.

Это был штатный полет, в ходе которого российские летчики отрабатывали навыки полетов по заданному курсу без ориентиров на местности, слаженность полета в условиях отсутствия средств навигации на земле.

"Самолеты Ту-95 полетов в этом районе не выполняли", — подчеркнули в пресс-службе Северного флота МО РФ.

Ранее "Правда.Ру" писала о "газетном карасике" СМИ Ирландии, которые сообщили, что Россия якобы отправила к ее берегам исследователей морских глубин для поиска подводных коммуникаций связи между Европой и США.